شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 9.. زوجة أكرم تكتشف وجود زوجها فى بورسعيد وتواجه محمود والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل برغم القانون، حيث أخبر وليد (هانى عادل) شقيقته بريهان (فرح يوسف) بأن زوجها أكرم (محمد القس) ذهب إلى بورسعد وأن ذلك له علاقه باختفائه طوال السنوات العشرة الماضية، لتقرر بريهان السفر إلى بورسعيد لتعرف أي تفاصيل حول أكرم من محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) باعتباره صديق أكرم من سنوات وأن أكرم حكي له عن علاقتهما.

تسافر بريهان إلى بورسعيد ووليد يراقبها في الطريق، وفى نفس الوقت سوسن (جورى بكر) تقابل محمود لتشتكى ليلى من تصرفاتها معه واهانتها لها وهى لم تتصرف معها قانونياً من أجل خاطره، ولكن محمود يعطى لها العذر، ومن حديث سوسن ينكشف أنها كانت معجبة بمحمود منذ أيام الدراسة، وفجأة تظهر ليلى (إيمان العاصى) وشقيقتها فاتن (رحاب الجمل) وتدخلان في مشادة مع محمود وسوسن

تصل بريهان إلى محل محمود شرشر وتخبره أنها زوجة صديقه أكرم وأنها عرفته من أكرم كان يحكى عنه وعن صداقته ولكن محمود يؤكد أنه لا يعرف عنه شيء من 15 سنة، ولكنها تواجهه بأنه جاء إليه من يومين ويخبرها بأنه قابله بالفعل وتناولوا وجبه سمك ويؤكد مرة أخرى أنه لا يعرف شيئاً عن أكرم.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.