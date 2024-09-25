طرح الملصق الدعائي التشويقي لفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لـ"الهوى سلطان" الملصق الدعائي التشويقي الأول للفيلم، الذي يلعب بطولته منة شلبي، أحمد داود.

ويظهر في الملصق بطلا العمل منة شلبي وداود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.