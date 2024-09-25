كيف علق صلاح عبدالله قبل لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك في السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان صلاح عبدالله، على لقاء القمة المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك ببطولة السوبر الإفريقي الذي يجمعهما يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على إنستجرام: "يا بعد بُكرة، أنا في عرضك تجينا لينا ما علينا.. أمل ضعيف لكن برضك جايز ربنا يراضينا".

وأضاف: "اللي في التعليقات هيعُك هسُك عالبوك وأعمله بلوك.. (إسخروا بأدب ولذاذة وبروح رياضية)".

يلعب الأهلي ضد الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية "الرياض" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الصفقات الجديدة والتي تتمثل في كلا من: يوسف أيمن والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري إلى جانب عمر الساعي.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى "الرياض"، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - عمر الساعي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وحقق فريق الأهلي لقب السوبر الأفريقي 8 مرات في تاريخه، بينما توج الزمالك بنفس اللقب 4 مرات.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل لخوض مباراة السوبر بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، في المقابل توّج الزمالك بلقب الكونفدرالية.