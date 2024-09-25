موعد وبرومو أولى حلقات الموسم السادس من مسلسل "المؤسس عثمان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح النجم التركي بوراك أوزجيفيت، برومو الحلقة 165 من مسلسل "المؤسس عثمان"، وهي أولى حلقات الموسم السادس المقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل 2 أكتوبر.

ونشر بوراك، برومو الحلقة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انتهى الإنتظار.. إعلان الحلقة 165، يعود المؤسس عثمان بموسمه الجديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر الساعة 8 مساءً على قناة atv".

تدور أحداث المسلسل حول استمرار الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله، من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية، وذلك من أجل الإيقاع بالأعداء المتواجدين، وأبرزهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس.

مسلسل "المؤسس عثمان" بطولة بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال أل، وعدد كبير من النجوم.