فيلم ماي ورد للمخرج محمود الشيخ ينطلق في دور العرض بالبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم الدراما العائلية ماي ورد للمخرج محمود يحيى الشيخ تجاريًا يوم الخميس 26 سبتمبر بمملكة البحرين

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان مسقط السينمائي الدولي بسلطنة عمان (3-7 مارس)، ثم بمهرجان الخليج السينمائي بالرياض، واستقبله الجمهور استقبال حافل وجاءت ردود الفعل والإشادات بشكل واسع ومميز، تفاعل المشاهدين مع الحساسية التي تناول بها الفيلم موضوعه، حول مريم، وهي امرأة بحرينية تقليدية، قضت 40 سنة من حياتها في تربية أبنائها ورعاية العائلة. وبعد وفاة زوجها الشيخ جعفر يتقدم لخطبتها حبيبها السابق وتقرر الموافقة.

الفيلم من إخراج محمود الشيخ ويشاركه التأليف محمد عتيق الذي تولى أيضًا التصوير، ومونتاج محمد أحمد ومحمود عتيق وبطولة مريم زيمان، وجمعان الرويعي، ويحيى عبد الرسول، وحسين عبد علي، ودانة ال سالم. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات العالمية.