هشام عباس يدخل منافسة ألبومات 2024.. اسمه وعدد أغانيه

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان هشام عباس خلال الفترة الحالية الجلسات التحضيرية لألبومه الجديد "كلامها حلو" ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

اسم ألبوم هشام عباس “ كلامها حلو”

يضم ألبوم “كلامها حلو” من 12 أغنية، يتعاون خلالهم مع العديد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وقال هشام خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: بحضر دلوقتي لأغاني جديدة هتنزل في آخر الصيف، واسم الألبوم هيكون "كلامها حلو"،

يذكر أن أغنية الألبوم “كلامها حلو” من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وسيتم طرح الألبوم تدريجيُا على التوالي.

الجدير بالذكر ان برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.

آخر أغاني هشام عباس “هي دي”

كان قد طرح هشام عباس مؤخرا اغنية هي دي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

هى دى اللى عيونى عليها الله يكتبها ليا اللى انا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانيه معاه لما بشوفها بسمى ودايما اقول سبحان الله اللى انا شايفه بعينى سحره خدنى فى ثانيه معاه لما بشوفها بسمى ودايما اقول سبحان الله جمالها ده اللى دوبنى ياليلى معاه

حاجه جديده عليا دى اكيد مش من البنى ادميين دى ملاك ولا حوريه وجايز واخده من الاتنبن حاجه جديده عليا دى اكيد مش من البنى ادميين دى ملاك ولا حوريه وجايز واخده من الاتنبن معاها ياقلبى مش عارف حاروح على فين