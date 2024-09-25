شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع هنا الزاهد والشرنوبى في برومو إقامة جبرية على watch it قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it عن التيلر الدعائى لمسلسل إقامة جبرية بطولة النجمة هنا الزاهد وصابرين ومحمد الشرنوبى، من إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على المنصة قريباً ولم يتم تحديد موعد عرضه، والعمل مكون من 10 حلقات، تأليف أحمد عادل.

وأوضح البرومو أن حالة حب تجمع بين هنا الزاهد ومحمد الشرنوبى، ولكن يشوب الخلافات تلك العلاقة وتتحول إلى كابوس كبير، وتدور الأحداث في إطار من الاثارة والتشويق .

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

تظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج هنا الزاهد، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى الذى يتعرف خلال الأحداث على هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف.

وفى سياق مختلف، انتهت هنا الزاهد مؤخرا من تصوير فيلم رى ستارت مع النجم تامر حسنى، والمقرر عرضه في الموسم السينمائى المقبل، من إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كلا من باسم سمرة وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن هنا الزاهد تواصل التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سُم قاتل" الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.