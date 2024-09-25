شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس:هجبر أحفادي يجروا ورا العلم واللي هيجرى ورا التيك توك هيبقى وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

وقالت إسعاد يونس خلال لقائها في برنامج It’s Showtime التي تقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: موضوع التربية الحديثة لمسنا في المسلسل؛ لأن قرارت زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.

وأشارت إسعاد إلى أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: ممكن أجبر أحفادي على الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة واعترضت على فيديوهات التيك توك وبتجيبله إيراد وكل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.