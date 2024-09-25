في ذكرى وفاته العاشرة.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحل اليوم الذكرى العاشرة على رحيل النجم الكبير خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014، بعد مسيرة فنية حافلة.

الخليج 365 يعرض لكم في السطور التالية معلومات عن الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى رحيله:

ـ ولد خالد صالح في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يوم 23 يناير 1964، وتخرج من كلية الحقوق، وعمل بمهنة المحاماة لشهر واحد.

ـ تزوج من الدكتورة هالة زين العابدين، وأنجب منها الفنان أحمد خالد صالح.

ـ وبدأ "صالح" مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة ومسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وكان يمارس بعض الأعمال التجارية الخاصة.

ـ تفرغ للفن في عام 2000 وكان يبلغ من العمر ٣٦ عام، وقدم في تلك الفترة "خلي الدماغ صاحي، ومحامي خلع".

ـ ومن بعدها قدم عدة أعمال سينمائية من بينهم "تيتو، ابن القنصل، هي فوضى، الريس عمر حرب، الجزيرة، عن العشق والهوى، ملاكي إسكندرية" وغيرها.

ـ وقدم العديد من الأعمال الدرامية أبرزها: "حلاوة الروح، الريان، بعد الفراق، سلطان الغرام، تاجر السعادة" وغيرها.

ورحل الفنان خالد صالح عن عالمنا بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح في مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان والتي أدت لتدهور حالته الصحية ووفاته في 25 سبتمبر عام 2014.