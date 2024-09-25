إلهام شاهين تدعم الشعب اللبناني: "قلوبنا معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث التي تشهدها لبنان، بعد أن شنّ الطيران الحربي الغارات، ونتج عنها استشهاد المئات وإصابة أكثر من 1000 لبناني من المدنيين.

ونشرت إلهام صورة للعلم اللبناني، مدون عليها "اللهم لطفك بـ لبنان وشعبه"، وعلقت على الصورة: "يارب يحمي لبنان من كل شر، ويحافظ عليها، قلوبنا مع كل أهلنا وإخوتنا الغاليين على قلوبنا فى لبنان الله معكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

اقرأ أيضًا:

"الملك لير" يعيد النجم يحيى الفخراني إلى خشبة المسرح القومي

watch it تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "إقامة جبرية"