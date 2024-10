شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 9 تكشف سر هروب أكرم إلى بورسعيد وتغيير اسمه والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل الإثارة في أحداث مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنة Watch it، حيث بدأت الحلقة التاسعة بأول مكالمة تجمع ليلى (إيمان العاصى) مع زوجها أكرم (محمد القس) حيث اتصلت به من تليفون محمود (محمد محمود عبد العزيز) ليرد عليها وسط صدمة كبيرة من ليلى، ويؤكد أكرم لها أنه سيقابلها وسيتصل بها بعد ساعتين ليحدد موعد ويغلق المكالمة.

تحاول ليلى اجبار محمود على إخباره بقصة أكرم ولكنه يؤكد لها أنه لن يخون العيش والملح معه، ويكتفى بإعطائها رقم هاتفه، أما أكرم فيشتعل غضباً بعد وصول ليلى له ويتهم محمود بأنه باعه، ويقابل شعبان المحامى الخاص به (إيهاب فهمى) ويسترجع ما حدث في الماضى، عندما سافر إلى بورسعيد، وشعبان يحضر له بطاقة باسم أحمد وهو شخص متوفى وخرجت له شهادة الوفاة في الكويت وذلك يعد أمان له.

يكشف مشهد الفلاش باك بين أكرم وشعبان أن أكرم سافر إلى بورسعيد هرباً من حكم صادر ضده لتسببه في عاهة مستديمة لوليد (هانى عادل)، وطلب شعبان من أكرم أن يندمج وسط أهل بورسعيد بل ويتزوج أيضاً حتى يكون في أمان

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.