شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يجتمع بمديري مسارح البيت الفني لمناقشة خطة العروض المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع مديري فرق البيت، أمس الثلاثاء، بمكتبه بمقر البيت الفنى للمسرح بشارع شريف.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الدكتور أسامة محمد علي مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، الفنان عصام الشويخ مدير فرقة مسرح الساحة، وعدد من مديري الإدارات بالبيت الفني للمسرح.

واستعرض الاجتماع خطوات تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بشأن زيادة إيرادات العروض من خلال ابتكار أفكار تسويقية جديدة للعروض التي قدمها البيت الفني للمسرح منذ الأول من يوليو الماضى وحتى الآن، والتى بلغ عددها 12 عرضا مسرحيا، منهم 11 عرضا جديدا والعرض الأخر أعيد عرضه، كما ناقش الاجتماع خطة العروض المقبلة حتى نهاية العام، بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار التسويقية الخاصة بالعروض بما يتناسب مع نوعية الجمهور المستهدف.

وتشمل قائمة العروض الجديدة التى أنتجت وعرضت منذ يوليو الماضى وحتى الآن: { المسرح القومي "مش روميو وجولييت"، المسرح الكوميدي "العيال فهمت"، المسرح الحديث "كازينو"، مسرح الطليعة "أوبرا العتبة" و "لعبة النهاية"، "مسرح الشباب "مرايا إلكترا"، مسرح المواجهة والتجوال "توتة توتة"، مسرح القاهرة للعرائس "ذات والرداء الأحمر" و "مروان وحبة الرمان"، المسرح القومي للأطفال "الحلم حلاوة"، بالإضافة إلى عرض "أرض الفراولة" لمسرح الشمس الذى يعرض فى أكتوبر المقبل}، وأعيد عرض "النقطة العميا" لمسرح الغد.



المخرج خالد جلال



اجتماع خالد جلال