بعد خلاف علني.. حسام حبيب يعتذر لـ تامر عاشور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنان حسام حبيب بنشره رسالة اعتذار موجّهة الى الفنان تامر عاشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”.

وجاء اعتذار حسام حبيب بعد خلافه مع تامر عاشور، خلال الفترة الماضية، بعدما تحدّث الأخير عن أزمة شيرين عبد الوهاب، طليقة حسام، وأوضح وقتها أن الفنانة كانت مُحاطة بأشخاص غير ناجحين، وهو الأمر الذي جعلها تبتعد قليلًا عن الساحة الفنية.

وقال حسام حبيب: “على فكرة يا جماعة أنا بهزّر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدّم فن راقي وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه لأنه تقّلها عليا شويتين”.

وأضاف: “هو زميل محترم وبيقدّم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدّمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب، معلش حقك عليا يا نجم”.

وبدأت أزمة تامر عاشور وحسام حبيب بالتزامن مع أزمة حسام وشيرين عبد الوهاب، إذ علّق تامر على الأزمة، عبر حسابه الشخصي في موقع X قائلاً: “كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة، أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل”.

وأضاف: “يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقّعوها فكل مشاكلها، أنت بمن حولك، لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة، أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان أوي، بالعقل”.

وحرص حسام حبيب على الردّ على حديث تامر عاشور، إذ قال في تصريحات سابقة: “سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدّي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلّت شكلهم مش ظريف خالص”.