تطوّر مثير في “البحث عن علا 2”.. هذا ما كشفته هند صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً قصيراً من مسلسلها المنتظر “البحث عن علا 2” كشفت من خلاله تطوراً مثيراً في المسلسل، حيث أعلنت عن عرضه بدءاً من يوم غدٍ الخميس 26 أيلول (سبتمبر).

وظهرت هند في الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف وتحمل بيدها باقة من الورود البيضاء وتلتقي بعريسها، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “علا اتجوزت تاني… موعدنا الخميس مع الموسم التاني من “البحث عن علا””.

وكانت هند صبري قد كشفت خلال تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي”، قائلةً: “علا هتفضل زي ما هي عفوية وعلى سجيتها، لكن اللي بيحصل حواليها هو اللي بيتغير، وشوفنا في الموسم الأول ست مغلوبة على أمرها ضعيفة ومكسورة، لكن هنا بقت أقوى واتعلّمت من اللي حصلها”.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” حول “علا عبد الصبور” التي تعود في مغامرة جديدة رفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، والعمل هو بطولة: هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى…، ومن تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري.