باسم سمرة يشوّق الجمهور لـ”العتاولة 2″ قبل بدء التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان باسم سمرة عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة له من شخصية “عيسى الوزان” التي قدّمها في الجزء الأول من مسلسل “العتاولة” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

وشوّق باسم جمهوره لمتابعة شخصية “عيسى الوزان” في موسم رمضان المقبل، وذلك قبل بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل. وكتب معلّقاً على الصورة: “”عيسى الوزان” راجع من تاني، باي من غير سلام”.

يُذكر أن باسم سمرة انتهى من تصوير فيلم “ري ستارت” الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور…، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة المقبل.

يُشار إلى أن مسلسل “العتاولة” عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً طوال فترة عرضه، وتناول في إطار من التشويق والإثارة قصة الشقيقين “خضر” و”نصار”، اللذين يقومان بأعمال النصب ويرتكبان الجرائم، مما يعرّضهما للعديد المخاطر.

وشارك في بطولة مسلسل “العتاولة”عدد من أبرز الفنانين، بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، نهى عابدين، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.