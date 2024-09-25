مي عمر تكشف أسرار تربيتها لابنتيها للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الأولى تكشف الفنانة مي عمر عن أسلوبها في تربية ابنتيها، مشيرةً إلى أنه لا بد من أن يكون هناك خوف لدى الأطفال في التعامل مع أهاليهم ولكن بحدود.

وقالت مي عمر خلال ندوة صحافية: “لازم الأم تبقى صديقة لأولادها بس لازم كمان يخافوا، يعني مينفعش تبقى الدنيا مفتوحة ونعمل كل اللي عايزينه، مفيش حاجة اسمها كده”. وتابعت: “إحنا اتربينا إننا نخاف من أهالينا، لكن في نفس الوقت مش الخوف اللي يمنعنا نقول أي كارثة أو خطر حصل لينا، لازم يبقى في حدود”.

يُذكر أن مي عمر تواصل تصوير مسلسل “إش إش” الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركها في بطولته كلٌ من: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، عصام عمر، إيهاب فهمي، عصام السقا، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف بينهم محمد ممدوح، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

وكانت مي عمر قد حققت نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وشاركها في بطولته الفنانون: أحمد زاهر، أروى جودة، وكمال أبو رية، وغيرهم الكثير.