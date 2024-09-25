إلين دي جينيريس تكشف عن وضع صحيّ صادم… اقرأ التفاصيل

إنّها واحدة من أكثر مقدمي البرامج التلفزيونيّة المحبوبين، وهي ممثّلة أيضًا. ولكن في الآونة الأخيرة، ظهرت إيلين دي جينيريس في عرض حديث على “نتفليكس” ولم يكن هذا هو النّوع الذي أرادته هي أو الجمهور بالضبط بعد اكتشاف صادم.

خلال عرض كوميديّ خاص جديد، تحدّثت إيلين عن تشخيص إصابتها باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) واضطراب الوسواس القهري (OCD)، ولكن هذا ليس كلّ شيء، إذ اعترفت بأنّها تعاني الكثير من المشاكل الصحيّة الأخرى في المستشفى.

وقالت في البرنامج الخاص: “ربما أعاني الوسواس القهريّ لأنّ المعالج قال ذلك وقلت: نعم أنا منظّمة للغاية، لأنّني اعتقدت أنّ هذا هو الأمر. لم أكن أعرف ما هو الوسواس القهري”.

تبلغ إلين دي جينيريس، ٦٦ عامًا، لكنّها لا تزال تحاول الحفاظ على روح الدعابة، حتّى بعد معاناتها مشاكل صحيّة.

يُطلق على برنامج Netflix الكوميدي اسم “For Your Approval”، الذي اعترفت به أيضًا بأنّها ذهبت للعلاج لمعاناة “كل الكراهيّة” بعد المضايقات التي تعرّضت لها بعد الكشف في تقارير إعلاميّة عن بيئة عمل سامّة وراء الكواليس خلال تقديم برنامجها الشّهير.

بالرّغم من أنّ النّكات جعلت الناس يضحكون، كان العديد من هذه المعلومات، كما هو معروف، صادمًا للجماهير و جميع الحاضرين في العرض. والأمر نفسه سيشعر به الأشخاص الذين سيشاهدون العرض في المنزل.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وفي واحدة من الدّعابات قالت إلين: “لم يكن هناك أي نقاش حول أي شيء. أنظر إلى الوراء الآن وأدرك أن والدي كان يعاني الوسواس القهري”. “كان يتفقد مقبض الباب خمس عشرة مرّة قبل مغادرتنا، ويفحص الصّنبور خمس عشرة مرّة، ويفصل جميع الأجهزة قبل مغادرتنا المنزل لأنّ البرق قد يضربه ويمكن أن تشتعل فيه النيران”.