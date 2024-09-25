أيتن عامر والليثى وإسلام إبراهيم يشاركون فى العرض الخاص لفيلم "عنب"

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة أيتن عامر والفنان إسلام إبراهيم، والمطرب محمود الليثي والفنانة نور قدري، وليلى عز العرب، في العرض الخاص لفيلم "عنب"، بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، ومن المقرر طرح الفيلم غدا الأربعاء في دور العرض المصرية.

شارك بالعرض الخاص كل من الفنان توني ماهر وعدد من ضيوف شرف الفيلم والمخرج أحمد نور والمنتجة رشا الظنحاني، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لفتاة ثرية، لكن على الرغم من ذلك تواجه أزمات نتيجة عدم تحملها للمسئولية، ولم نجد سوى والداها لدعمها.

يشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من خالد عليش، محمد حسني، أحمد سالم، إلهام صفي الدين، علي عفت، علوي الحسيني.





أيتن عامر والليثي وإسلام إبراهيم يشاركون في العرض الخاص لفيلم عنب



أيتن عامر والليثي وإسلام إبراهيم يشاركون في العرض الخاص لفيلم عنب



إسلام إبراهيم يشارك في العرض الخاص لفيلم عنب