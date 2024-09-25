شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستأنف تصوير فيلمها "روكى الغلابة" أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المنتج أحمد السبكى لـ ”الخليج 365” أن فيلم "روكى الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومن إخراج أحمد الجندى سوف يستأنف تصويره بداية شهر أكتوبر المقبل، وأضاف السبكى أنه يتبقى له 4 أيام تصوير وتنتهى كل مشاهد الفيلم، لافتا أنه الى الآن لم يحدد موعد لعرضه فى السينمات.

تقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

وتقدم دنيا سمير غانم مسلسلا جديدا بعنوان عايشة الدور في موسم دراما رمضان المقبل، من إخراج أحمد الجندى، حيث تعقد وفريق عمل المسلسل جلسات عمل من أجل الاستقرار على أسماء الممثلين المرشحين للعمل .