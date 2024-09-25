شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تطرح برومو مسلسل "إقامة جبرية" والان مع تفاصيل الخبر

طرحت منصة watch it برومو مسلسل إقامة جبرية والمقرر عرضه على شاشتها خلال الفترة المقبلة .

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

تظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، بينما تجسد صابرين شخصية طبيبة نفسية مسئولة عن علاج هنا الزاهد، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى الذى يتعرف خلال الأحداث على هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف.



يذكر أن هنا الزاهد تواصل التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سُم قاتل" الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.

أما صابرين فشاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل مسار إجبارى، مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.