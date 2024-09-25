شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: تصوير برغم القانون فى بورسعيد من أهم مميزات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بردود الأفعال على مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج شادى عبد السلام، مشيرا إلى أن دوره سيحمل مفاجآت كبيرة بالإضافة إلى أن الحلقات مليئة بالأحداث.

وأضاف فهمى، أنه سعيد بالتعاون مع فنون مصر، لافتاً إلى أن التصوير في بورسعيد كان من أهم ما يميز العمل، خصوصا أن التصوير في المناطق الحية يخلق جواً مميزاً في أحداث العمل ويفرض الواقعية .

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يشار إلى أن ايهاب فهمى يشارك فى أكثر من عمل فى الفترة المقبلة، ابرزهم مسلسل اش اش مع النجمة مى عمر واخراج محمد سامى .