شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تدعم ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين وتشارك فى العرض الخاص لفيلم "عنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، بحضور العرض الخاص لفيلم "عنب"، من بطولة الفنانين أيتن عامر وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي ونور قدري، وليلى عز العرب، بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، ومن المقرر طرح الفيلم غدا الأربعاء في دور العرض المصرية.

وقدمت الفنانة إلهام شاهين التهنئة لأبطال الفيلم، الذي يدور فى إطار كوميدي لفتاة ثرية، لكن على الرغم من ذلك تواجه أزمات نتيجة عدم تحملها للمسئولية، ولم تجد سوى والديها لدعمها.

شارك بالعرض الخاص كل من الفنان توني ماهر وعدد من ضيوف شرف الفيلم، والمخرج أحمد نور والمنتجة رشا الظنحاني. ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من خالد عليش، محمد حسني، أحمد سالم، علي عفت علوي الحسيني.



إلهام شاهين تدعم ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين