شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل صاحب أيقونة مسرح العرائس "الليلة الكبيرة" صلاح السقا والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل صاحب أيقونة مسرح العرائس "الليلة الكبيرة" المخرج صلاح السقا، والد النجم أحمد السقا.

قدم صلاح السقا العديد من الأعمال الفنية وهى "حلم الوزير سعدون"، "حسن الصياد"، "الأطفال يدخلون البرلمان"، "خرج ولم يعد"، ثم قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوى.

أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقى.

تولى السقا العديد من المناصب الإدارية فى المسرح، حيث تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة، كما تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكان وكيل أول وزارة الثقافة، بالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس.