شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي يعلن انتهاء تعاقده مع المنتج نصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المطرب مصطفى شوقى انتهاء تعاقده مع المنتج نصر محروس، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا : انتهى اليوم تعاقدي مع شركة فري ميوزك العريقة لصناعة الموسيقى وصاحبها أخي المبدع الأستاذ نصر محروس، كل الأمنيات الطيبة للشركة وكل القائمين عليها والعاملين بها وجزيل الشكر على كل ما قدموه لي خلال السنوات السابقة.

وأضاف كل الشكر لأختي الغالية الأستاذة أميرة محروس مديرة الشركة والأستاذة نيرمين محروس مسئولة الميديا وأخي العزيز هاني صليب مدير الإنتاج واخواتي الصغار فيكتور وبيتر وطوني واخوتى الغاليين الأساتذة أمير محروس وهاني محروس، كنتم لي جميعا نعم الظهر والسند وأتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية، دمتم مبدعين ناجحين بعون الله .

