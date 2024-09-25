شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق المطرب إيساف غدا بمسجد آل رشدان بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المطرب إيساف عن تغيير مكان إقامة عزاء شقيقه الأكبر نماذي جبل، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

ونشر إيساف عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "عزاء أخويا نماذي غدا الأربعاء بمسجد آل رشدان أمام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة من الساعة 7 بعد المغرب حتى الساعة العاشرة مساءً قاعة النور".

وكان الفنان إيساف كشف مؤخرا عن استقباله العزاء في شقيقه الراحل نماذي جبل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرا إلى أن عزاء الراحل سوف يقام غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب من مسجد حسان بن ثابت بحدائق القبة، ولكن تم تعديله على أن يكون بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وكان نجل نماذى جبل أعلن وفاة والده من خلال حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء لة بالرحمة".

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.