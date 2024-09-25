شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي في المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما: أنا عاشق للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

عبر النجم هاني رمزي عن سعادته بتكريمه بالدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وأكد قائلاً: أنا أعشق المسرح ويجري في دمي، ولكن ابتعدت عنه بعدما شعرت أنه لم يعد بنفس كفاءته من قبل، فأتذكر منذ سنوات عرض على مسرحية " الأرنب المغرور" وكنت سأقدم فيها دور الأسد، وعندما قرأت النص شعرت أنه غير ملائم لعقلية الأطفال في الوقت الحالي وكان ذلك منذ زمن بعيد، فرفضت.

وتابع رمزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان أنه ابتعد كذلك عن الدراما حتى يظل محتفظا برصيده الجيد وكان حريصا على تقديم أعمال في نفس المستوى، وأكد أنه في مرحلة تحضير لمسلسل جديد يتمنى أن ينال إعجاب الجميع.

وقد ضمت قائمة المكرمين هذا العام: من (مصر) النجمة الكبيرة نيللي والنجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنان العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقي .

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.



هاني رمزي ونيللى في المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما



هاني رمزي في المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما



نيللي في المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما



هاني رمزي في المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما



