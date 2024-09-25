شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض 8 حلقات.. برغم القانون يتصدر الأكثر مشاهدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة on ثمانى حلقات من مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى والذى يعد أولى بطولاتها الممطلقة في الدراما التليفزيونية، من إخراج شادى عبد السلام، حيث أصبح المسلسل حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بسبب قصته وما تعرضت له إيمان العاصى من مآس وقهر بسبب زوجها ورعايتها لأطفالها .

وتصدر مسلسل برغم القانون المشاهدات واصبح الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it في الأيام الماضية لما يعرضه من وجهة نظر في كيف يترك زوج زوجته واطفاله لتكتشف أنه يعيش معها بورق مزور وحياة مزورة لتكتشف الام أنها في ورطه كبيرة حتى شهادات ميلاد أبنائها مزورة.

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.