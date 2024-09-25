ميرنا وليد - بيروت - خرجت النجمة العالمية كاتي بيري لرؤية المعالم السياحية في ملبورن قبل أدائها في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية.

ستقوم بيري، البالغة من العمر 39 عاماً، بتقديم مجموعة من الأغنيات في مباراة Brisbane Lions وSydney Swans في MCG في نهاية هذا الأسبوع.

لكن المغنية أخذت بعض الوقت من التدريب لقضاء ليلة في المدينة، وأذهلت بمظهرها النحيف المذهل عندما عادت إلى الفندق الذي تقيم فيه يوم الأربعاء.

الزي الذي إرتدته بيري خلال جولتها في ملبورن أظهر نحافتها وتبلغ قيمته 1300 دولار، ويتكون من بلوزة بأكمام طويلة وتنورة متطابقة من تصميم المصمم الأسترالي كريستوفر إسبر، أظهر عضلات بطنها المتناغمة، كما أبرز منحنياتها عندما خرجت من سيارتها ودخلت إلى بهو الفندق، وأكملت إطلالتها بأقراط فضية وخواتم فضية، ورفعت شعرها الداكن عن وجهها من الأمام.

كانت هذه تفاصيل خبر فستان كاتي بيري يكشف نحافتها .. وإليكم سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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