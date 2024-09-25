هكذا أطلّت بيلا حديد في أسبوع ميلانو للموضة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية صورة لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد من أسبوع ميلانو للموضة.

وظهرت بيلا ببدلة سوداء رسمية، نالت اعجاب الحضور والجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر كشف حبيب بيلا حديد آدان بانويلوس، أن حبيبته عاشت معه بسعادة فائقة داخل مقطورته في بداية علاقتهما الرومانسية.

وقال آدان: "لقد عاشت في مقطورة العجلات الخمس بسعادة، وكانت رائعة. كانت تلك المقطورة صغيرة دائماً، ثم تحصل على شخص تستمتع بقضاء الوقت معه، ومن ثم تحولت إلى قصر ضخم. لقد كان الأمر رائعاً لأنني أردت حقاً أن يكون ذلك جزءاً من علاقتنا.

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