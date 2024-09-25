نجوم الدراما المصرية والسورية يجتمعون سينمائياً على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجوم السينما المصرية والسورية، يجتمعون في اثنين من أبرز الأفلام الحديثة. يأخذنا النجم أيمن زيدان في جولة على مخيمات اللاجئين ضمن أحداث فيلم “رحلة يوسف”، وتلتفي ليلى علوي مع شيرين رضا وسما إبراهيم في الكوميديا الاجتماعية “مقسوم” على شاهد.

رحلة يوسف.. نحو المجهول!

يسرد فيلم “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد، قصة “الجد يوسف” الذي أخرجه الخوف على حفيده زياد من منزله. ولا تنتهي عند الوصول للحدود، حيث يجد يوسف ومن معه أنفسهم أسرى مخيم للاجئين تتجسّد فيه كل معاني الاستغلال والاستقواء على الضعيف والاتجار بالبشر. تلوح بارقة أمل في الخروج من هذا المستنقع عن طريق مخرجة شابة تصنع فيلماً وثائقياً عن اللاجئين، وتكتشف موهبة زياد في لعب كرة القدم فتقدم له فرصة للاحتراف والسفر بعيداً، وهو ما يفجر شعوراً مخيفاً عند الجد من فقد الحفيد للأبد.

مقسوم.. مغامرة موسيقية غير متوقعة

تضطر هند وإيمي ورانيا إلى تجاوز خلافاتهن الشخصية التي فرقتهن وأنهت فرقتهن الموسيقية في التسعينيات، بعد تلقيهن دعوة لتقديم عرض أخير يجمعهن في أسوان. ينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة. يضم الفيلم كل من ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، نوران أبو طالب، بمشاركة محمد شاهين، سيد رجب، محمد ممدوح، هاني خليفة وغيرهم. قام بتأليف الفيلم هيثم دبور، وتولت إخراجه كوثر يونس.

يُعرض فيلما “مقسوم” و”رحلة يوسف” على شاهد.