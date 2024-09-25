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حكايات محمود سعد في تونس وحفل مي فاروق بـ"سولد أوت"

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامجه سولد أوت ، على قناة "CBC" ضمن سلسلة من 3 حلقات تحت عنوان "حكايات محمود سعد في تونس"، حيث يُعرض الجزء الأول يوم الخميس المقبل.

ويقدم محمود سعد حلقاته في حب تونس، حيث يتجول من سيدي بوسعيد إلى أبو الحسن الشاذلي إلى قرطاچ ومسجد الزيتونة ويسلط الضوء على الآثار والأسواق الشعبية والأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية، ضمن جولة مختلفة في تونس الخضراء. 
 

وفي حلقة الجمعة من برنامج سولد أوت، تقدم مي فاروق من على مسرح الجمهورية العريق حفلة جديدة من خلال البرنامج تطرب خلالها بأجمل أغاني الفترة الذهبية لوردة وأم كلثوم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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