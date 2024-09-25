تابعوا أهم صيحات أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2025

ميرنا وليد - بيروت - أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2025 كان محط إهتمام المتابعين حيث تم إفتتاح الحفل من قبل كيم جونز التي تضمنت مجموعتها تصاميم شفافة تميزت بالخصر المنخفض والقمصان المرصعة والسراويل الشفافة والتنانير الضيقة.

المجموعة الجديدة حملت توقيع جيل ساندر حيث برزت الرسوم الملونة والقمصان تميزت بالقبة العالية والتنورة الضيقة. أما ألبرتا فيريتي فقد قدمت فساتين من الشيفون بالألوان الأبيض والبرتقالي والأزرق البترولي.

أما تصاميم النهار فقد إعتمدت فيريتي على الأقمشة القطنية وقدمت فساتين منتفخة من الجانبين مع أحذية مسطحة وبدلات قصيرة وقمصان فضفاضة.