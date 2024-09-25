ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "مخصماك" للفنانة المغربية نوال نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية حين طرحها منذ سنتين تقريبا على يوتيوب، اذ وصلت حاليا الى 218 مليون مشاهدة، فاستطاعت من خلالها ان تكون تريند لفترة طويلة، ورقص الجمهور على أنغامها بفيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.
هذه الأغنية من كلمات حدوتة والحان وليد العطار .
موقع "الفن" التقى بالفنانة نوال وتحدثنا معها عن نجاح الأغنية الكبير، الى جانب انتقاد البعض لعرض "مخصماك" في المدارس والجامعات مؤخرا.
لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نوال صاحبة أغنية "مخصماك" ترد على المنتقدين وتعلّق على نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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