"حزن وخوف وترقب".. كندة علوش تعلق على الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها جراء ما يحدث من قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبناني واستشهاد ونزوح الآلاف من العائلات خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت كندة علوش صورة تجمع مسجد وكنيسة ومن أمامهما العلم اللبناني وعلقت: "حزن وخوف وترقب، قلوبنا وصلواتنا مع أهلنا وحبايبنا وصحابنا بلبنان، لبنان بلد الجمال والفن والحب الله يحمي هالبلد الرائع من إجرام ووحشية العدو، تعبنا من هالوضع الصعب ببلادنا، فلسطين لبنان سوريا وكل البلاد اللي أنهكتها الحروب والأزمات كل ما منحاول بمجهود جبار نشحن حالنا بالأمل، منرجع لدائرة الرعب والهم والألم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة كندة علوش كانت بفيلم "الأتوبيس الأصفر" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2023.

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