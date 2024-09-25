عاجل .. الإعلامي أيمن يوسف يرحل في صمت

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الإعلامي أيمن يوسف ، مذيع التلفزيون المصري، وذلك حسبما أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو الفقي:" رحمة الله على أيمن يوسف المذيع بالتلفزيون المصري، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأصدقاءه ".

أيمن يوسف

أيمن يوسف .. المذيع بالتفزيون المصري

أيمن يوسف، هو إعلامي كبير في التلفزيون المصري، قدم عدد من البرامج الدينية والتراثية والوطنية، خلال فترة عمله في الهيئة الوطنية للإعلام، وخاصة القناة الفضائية المصرية التي قدم فيها آخر برامجه.

كما قدم أيمن يوسف بالتلفزيون المصري عدة برامج أبرزها: برنامج سر المكان “آخر برامجه”، وبرنامج معًا نرتقي، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامي.