تركي آل الشيخ يكشف عن وصول لاعبي نادي الزمالك استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الرياض استعدادًا لمباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستجمعه بالنادي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

ونشر آل الشيخ مقطع عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أوضح خلاله وصول لاعبي نادي الزمالك من أجل الاستعدادات الأخيرة للمباراة المنتظرة وعلق تركي: "وصول لاعبين نادي الزمالك للرياض استعدادًا لمواجهة نادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، ضمن فعاليات موسم الرياض".

وتصدر تركي آل الشيخ قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الملاكمة وفنون القتال المختلط في العالم وسط عدد أبرز الأسماء اللامعة وفقًا لموقع "ESPN" الأمريكي، وشملت القائمة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في هذا المجال من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

"هذا ما لم نسمع به من قبل".. كيف علق عمرو أديب على تقدم أحمد سعد لـ"خطبة" طليقته؟

إيمي سمير غانم تتصدر تريند جوجل لهذا السبب