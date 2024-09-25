"لسه مش مصدق انه مات".. بكاء إسماعيل الليثي في ثالث أيام عزاء نجله رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دخل المطرب الشعبي في نوبة من البكاء حزنًا على فراق نجله الطفل رضا الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي إثر سقوطه من إحدى الشرفات.

ويقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الطفل رضا الليثي لليوم الثالث وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من إسماعيل الليثي الذين ظهروا وهم يواسونه على فقدان نجله، وظهر الليثي وسط عدد من أصدقائه وهو يقوم بتقبيل صورة نجله رضا.

وشهد العزاء خلال الأيام الماضية حضور عدد من نجوم الغناء منهم المطرب طارق الشيخ والفنان محمد عدوية، الفنان رضا البحراوي والفنان حمادة هلال.

وكشف عن وفاة رضا إسماعيل الليثي، مطرب المهرجانات عمر كمال صفحته الرسمية على "فيسبوك" وقال: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يارب".

وكان آخر ما نشره الطفل رضا الليثي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو له وهو يرقص فرحًا بأحد الأماكن العامة وسط عدد من الأصدقاء والمقربين منه، وكان من المعروف عنه خفة ظله وروحه المرحة

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