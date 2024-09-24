موعد حفل فرقة المايسترو إيمان جنيدي في معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا لفرقة المايسترو إيمان جنيدي ، يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى في معهد الموسيقى العربية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وستغنى بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا المصرية ابرزهم هايدي الجندي ،حبيبة حسن، محمد مانو .. كما يشارك في الغناء كل من شيماء غريب ، إبراهيم الكويتي ، محمد كستيرو

ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال فرقة المايسترو التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين بالإضافة لعدد من الأغاني الطربية الاصيلة



فرقة المايسترو إيمان جنيدي قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل وخارج مصر ، اخرها كانت نهاية العام الماضي بدار الاوبرا المصرية وكان ضيف شرف الحفل الفنان حلمي عبد الباقي ونجمة دار الاوبرا داليا عبد الوهاب .

من هي إيمان جنيدي؟

إيمان جنيدي هي أول أول قائد فرقة موسيقية امرأة في مصر والعالم العربي ونالت لهذا السبب تكريماً في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس قبل عامين، واحتفت بها وكالات الاخبار العالمية وصنع بعضها افلاماً تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة اوركسترا كامل.