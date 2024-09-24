شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي عن تكريمها في مهرجان المونودراما: سعيدة بهذا التكريم وأشكر رئيس المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة نيللي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السابعة برئاسة د. أسامة رؤوف، وقالت: " أكيد مبسوطة بالتكريم ده وبوجودي معاكوا وفي وسطكم وشكرا دكتور أسامة رؤوف على التكريم". كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان عن تكريم الفنانة إلهام شاهين والفنان التونسي منير العرقي.

وقد ضمت قائمة المكرمين هذا العام: من (مصر) النجمة الكبيرة نيللي والنجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنان العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقي .



يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.