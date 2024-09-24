شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاعات سعيد الأرتيست فى حفل تنمية المواهب بالأوبرا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة الثقافة ضمن خططها لتقديم مختلف ألوان الإبداع الفني من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لمركز تنمية المواهب تحت أشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر ويحييه طلاب فصل الإيقاع الشرقي من تأليف وقيادة وتدريب الفنان سعيد الأرتيست وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 25 سبتمبر على المسرح الكبير .





يستعرض الفنان سعيد الأرتيست فى الحفل الموسيقى والغنائى باقة منوعة من الإيقاعات الشرقية منها تركات صباح ومساء ، مجانيني ، احنا الشباب ، مكسرات ، دقات مواهب ، غمض وفتح ، خربشة ، بدون عنوان ، تمر حنة وأمواج البحر وذلك بمشاركة فرقة المزامير (الفنان السيد الحسينى)، الربابة الصعيدي (الفنان محمود شاكر)، فرقة توشكي النوبية ، السمسمية البورسعيدية و ظهور متميز للمطربة نهي حافظ التى تشدو بأغنية زى العسل وسلم عليا بالإضافة إلي مجموعة من أشهر العازفين العالميين وهم طارق رؤوف (ترومبيت) ، نور عاشور (ساكس)إلى جانب المواهب الشابة شمس الأسواني ، نورا التى تغنى ميدلي اسكندرانى منه أغنية من فوق شواشي الدره ،أحمد صلاح ، محمد محمود الذى يشدو، بأغنيتى بهيه وطاير ياهوا .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .