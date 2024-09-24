أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في شيكاغو في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا ضخم، في مدينة شيكاغو، والمقرر إقامتها يوم 27 سبتمبر.

وروج سعد للحفل، من خلال نشر الملصق الدعائي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شيكاغو، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم يوم 27 سبتمبر في مسرح باتيو".

من جانب آخر، الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "كبرتوا الموضوع"، وهي تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وذلك على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات.

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