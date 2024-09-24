مجموعة MBC شريكا إعلاميا لمنتدى الأفلام السعودي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت MBC عن شراكتها مع منتدى الأفلام السعودي 2024 في الرياض، في الفترة الممتدة بين 9 لغاية 12 أكتوبر، وذلك بصفتها راعياً إعلامياً للمنتدى في سياق حرصها على دعم المبادرات والصناعات الثقافية، والإسهام في صناعة السينما في المملكة العربية السعودية.

ويأتي منتدى الأفلام السعودي؛ الذي تنظمه هيئة الأفلام السعودية، في ظل الجهود التي تقودها الهيئة؛ بهدف تسليط الضوء على الدور الاقتصادي المتزايد في صناعة الأفلام في السعودية، إلى جانب استقطاب نخبة من صناع الأفلام والمنتجين العالميين لتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين.

وبصفتها شريكاً إعلامياً في منتدى الأفلام السعودي، ستركز MBC على تسليط الضوء على المبادرات والفعاليات والعروض التي يستضيفها ويطلقها المنتدى، إلى جانب مشاركتها في عدد من الندوات وورش العمل والمبادرات بالتعاون مع هيئة الأفلام، فضلاً عن مبادرات أخرى إعلامية وإنتاجية تُعلن في حينها، بهدف دعم الابتكار والإبداع في قطاع صناعة السينما السعودية في موازاة تمكين الطاقات والمواهب السعودية ضمن مختلف اختصاصات هذه الصناعة الحيوية.

مجموعة MBC

وتأسّست (مجموعة MBC) عام 1991 في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي. وعبر سجلـها الحافل والمميّز؛ الذي يمتد على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، تبوّأت (مجموعة MBC) مكانة مرموقة لتصبح مجموعة إعلامية عالمية تثري حياة ملايين المشاهدين من خلال التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالمعلومات.

وتضم (مجموعة MBC) اليوم أكثر من17 قناة تلفزيونية هـي: MBC1 (للترفـيه العائلي)؛ وMBC MAX&MBC2 (أفلام عالمية على مـدار الساعة)؛ وMBC3 (قناة مخصصة للأطـفال وتضم مزيجاً من البرامج العالمية والإنتاجات المحلية)؛ و MBC4 (للعائلة العربية والمرأة العربية في قلبها)؛ وMBC5 قناة الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي؛ وMBC ACTION (أفلام ومسلسلات التشويق والمغامرة بالإضافة إلى برامج من إنتاج محلّي)؛ وMBC VARIETY (أفلام ومسلسلات وبرامج ومنوّعات عالمية على مدار الساعة)؛ وMBC دراما (دراما عربية وكذلك هندية ولاتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية)؛ وDRAMA MBC+(قناة مشفرة)؛ وMBC PERSIA (قناة الترفيه العائلي باللغة الفارسية)؛ و”وناسة” (قناة الأغاني الخليجية والعربية على مدار الساعة)؛ وMBC مصر (قناة الترفيه الراقي والمستهدفة للعائلة المصرية)؛ وMBC مصر2 (قناة الترفيه العائلي للأسرة المصرية)؛ و MBC BOLLYWOOD(أفلام ومسلسلات وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)؛ وMBC USA (قناة على “Dish Network” موجّهة للجمهور العربي المتواجد في الولايات المتّحدة الأميركية، وهي مخصصة لعرض أطياف واسعة من المحتوى النوعي العائد لأبرز قنوات MBC، من أفلام ومسلسلات وبرامج)، وMBC العراق (قناة الترفيه للعائلة العراقية بجميع أفرادها)؛ إضافة إلى MBC STUDIOS (لإنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية وتعزيز الاستثمار في صناعة محتوى سينمائي وتلفزيوني واسع الطيف ومتعدّد المشارب والألوان)؛ وثلاث محطات إذاعية هما:FM MBC (للموسيقى الخليجية)، وبانوراما FM (لأنجح الاغاني العربية الحديثة)، وMBC LOUD FM (أول إذاعة FM تجارية/ ترفيهية ناطقة بالإنكليزية في السعودية).

أضف إلى ذلك (شاهد) المنضم تحت مظلة “مجموعة MBC“، منصته للفيديو حسب الطلب، التي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، إذ تندرج تحتها “أعمال شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى”، إلى جانب أحدث الأفلام العربية الآتية حديثاً من دور العرض، بموازاة بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والإقليمية والعالمية الأكثر مشاهدة بجودة HD؛ ناهيك عن المحتوى الرياضي، ومحتوى الأطفال والمشاهدين الأصغر عمراً، وغيرها الكثير من العروض الحصرية الرائدة؛ كل ذلك إضافةً إلى نخبة من الإنتاجات العالمية وغيرها.