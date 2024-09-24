شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عن أحداث لبنان: حزينة على أكثر بلد علمتنى الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على تقديم الدعم إلى لبنان وشعبها بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التى راح ضحيتها مئات الشهداء.

ونشرت شيرين صورة لعلم لبنان عبر حسابها على موقع X، معلقة عليه: "أنا قلبى حزين على أكتر بلد علمتنى يعنى إيه الفرحة وعلمتنى الصمود.. لبنان مأذية عشان هى من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم".



شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن ضرب 1600 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال 24 ساعة، وبلغت حصيلة الشهداء 492 شهيدا و1645مصابا بينهم 35 طفلا و58 سيدة.

وفي ظل هذا الوضع أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لبحث الوضع في لبنان، فيما حذّر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن النزاع المستعر بين إسرائيل و"حزب الله" يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة".

وفي سياق آخر طرحت شيرين مؤخرا أحدث أغاني ألبومها الجديد، والتي جاءت بعنوان "عودتني الدنيا"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.