شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نمازى جبل شقيق المطرب إيساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، نمازى جبل شقيق الفنان إيساف، حسب ما أعلن نجله عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء لة بالرحمة".



نمازي جبل

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

وكانت آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.