يوسف عمر يتحدث عن بدايته الفنية: سحبت ملفي من كلية الشرطة وقدمت في معهد الفنون المسرحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان يوسف عمر ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض على قناة "DMC".

وتحدث "يوسف" عن العديد من الموضوعات منها بدايته الفنية: "مكنتش أقصد أخبي على أهلي أني قدمت أوراقي لمعهد الفنون المسرحية، أنا كنت عايز أدخل كلية الشرطة، كان حلمي أني أبقى ظابط، ولما خلصت ثانوية عامة كان في ورشة تمثيل، عملت مسرحية وعجبني الموضوع، مكنش في بالي أني هدخل المعهد، ومن بعدها فكري أتغير، وسحبت الملف من كلية الشرطة، وقدمت في المعهد".

وتابع: "أهلي استغربوا شوية لأن الاتنين عكس بعض تمامًا، أول حاجة صورتها كانت في مسلسل رحيم مع الفنان ياسر جلال، وكانت أول مرة أقف فيها قدام الكاميرا، وكنت عامل دور صغير لكن كان فارق معايا لأن كان أول تجربة".

من جانب آخر، الفنان يوسف عمر بدأ تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

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