مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية .. قصور الثقافة تواصل استعداداتها للدورة الـ 24

ياسر رشاد - القاهرة - مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية .. تتزين محافظة الإسماعيلية استعدادا لانطلاق الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر المقبل، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وينظم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

20 فرقة مصرية وأجنبية

وتُجرى حاليا استعدادات مكثفة للانتهاء من التنسيقات المتعلقة بفعاليات المهرجان المقرر أن ينطلق في الأول من أكتوبر بديفيليه فني من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، وذلك بمشاركة أكثر من 20 فرقة مصرية وأجنبية.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يقام في اليوم التالي، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

مهرجان "الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين" تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.