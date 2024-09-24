سلسلة الإبداع العربي| «رقصة اليعسوب».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ عبدالرازق بوكبة

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن اصدارات سلسلة الإبداع العربي رواية «رقصة اليعسوب» للروائي الجزائري عبد الرازق بوكبة.

عشرية سوداء



في هذه الرواية يستعيد الكاتب الجزائري عبد الرزاق بوكبة عشرية سوداء من عمر الجزائر، شهدت صراعات فكرية ودينية أسفرت عن أحداث دموية واضطرابات خطيرة نالت من سلامة المجتمع الجزائري واستقراره لأعوام عديدة، وقد تمكن الكاتب عبر شخوصه، وأبرزها شخصيته المحورية «عبد القادر»، ومدينة «برج بوعريريج» التي اختارها فضاءً مكانيا للأحداث من تجسيد علاقات مركبة، وثنائيات متقابلة، لا سيما ثنائية الأنا والآخر، الغربة والوطن، الهامش والمركز التنويري والرجعي، وبلغ عبر ارتدادات زمنية حقبة الاستعمار الفرنسي، ورصد الممارسات الوحشية للإمبريالية، ومن خلال المزج بين الواقعية والفانتازيا، والانفتاح على أجناس أدبية متنوعة، وعبر غلالة رومانسية غلف بها الأحداث استطاع استجلاء أسرار النفس الإنسانية، عذاباتها، وتناقضاتها في واقع لا ينفك يذكي تلك التناقضات.



رواية رقصة اليعسوب تبحث عن الخلاص الفردي والجمعي، وقد جاءت بلغة بسيطة وجميلة، توظف الفصحى والعامية بنجاح كبير، لتلائم ظروف الشخوص، فهو يمنح من التاريخ ومن التراث الغني بالحكم والأمثال.

عبد الرزاق بوكبة، شاعر وسارد وإعلامي متخصص في الشأن الثقافي من مواليد 1977 بالجزائر، وأصدر 18 كتابا في القصة والشعر والرواية والسيرة وأدب البيت ترجمت بعض أعماله إلى الأمازيغية والإنجليزية والكردية والكرواتية، وفاز بجائزة «بيروت 39» لأفضل 40 كاتبا عربيا شابا، وبجائزة رئيس الجمهورية في الشعر، ثم في الكتابة المسرحية.