شرط غريب لحضور حفل روبي في الجامعة الأميركية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي الفنانة روبي مساء اليوم (الثلاثاء) حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الماضية.

وفاجأت الجهة المنظّمة للحفل جمهور روبي بوضع شروط غريبة للدخول إليه، كان أغربها ارتداء ملابس من الكتان كـ”دريس كود”.

ومن المنتظر أن تقدّم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة، كما تم الاتفاق على إحضار أحدث التجهيزات الفنية ليكون الحفل بمستوى حفلات روبي السابقة التي حققت نجاحاً كبيراً.

وكانت روبي قد تصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بآخر إصداراتها الغنائية “السنبلاوين” من فيلم “عصابة المكس” الذي حقق إيرادات عالية خلال عرضه في دور السينما.

وكانت أغنية “السنبلاوين” قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف، وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي أطلقتها روبي طوال أشهُر الصيف.