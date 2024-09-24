قضية ديدي الجنسية تطال جاستن بيبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نأى المغني الكندي جاستن بيبر بنفسه عن البلبلة التي طالته عقب اعتقال نجم الراب الأميركي شون ديدي كومبس Sean “Diddy” Combs، بعدما وُجّهت إليه اتهامات فيدرالية بالتآمر على الابتزاز والاتجار بالجنس بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه.

وطالت قضية ديدي النجم الشاب (30 عاماً)، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم جمع الاثنين، حين كان بيبر في سن الـ15، واستضافه ديدي (54 عاماً) لمدة يومين مغدقاً الهدايا عليه.

ولم يقتصر الفضاء الافتراضي على الفيديو المذكور، بل تضمن أيضاً لقطات مصنوعة عبر الذكاء الاصطناعي، تفيد بأن بيبر لا يستطيع البوح بما تعرّض له في طفولته من انتهاكات.

وحفلت الـ”سوشيال ميديا” بتساؤلات حول علاقة ديدي ببيبر القديمة.

وأكّدت تقارير إعلامية، أن بيبر يضع عائلته على رأس أولوياته، وسط المشاكل القانونية المستمرة التي يواجهها صديقه القديم وزميله، لا سيما أن مغني البوب استقبل طفله الأول جاك بلوز أخيراً من زوجته عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر.

وكشف مصدر مقرّب من بيبر لمجلة “بيبول”، أن المغني “مسرور للغاية” لكونه أبًا وأنه “أب رائع بالفعل”. وأضاف المصدر، أن بيبر وهايلي “في فقاعة سعيدة” منذ ولادة جاك، ويستمتعان بكل لحظة من حياتهما العائلية الجديدة.

وفي حين يدرك بيبر الاتهامات الخطيرة الموجّهة إلى ديدي، إلّا أنه اختار الحفاظ على نظرة إيجابية والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياته.