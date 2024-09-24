وفاة شقيق الفنان إيساف بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان إيساف وفاة شقيقه نمازي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة نجل الراحل وكتب عبر فيسبوك: "البقاء والدوام لله توفى الى رحمة الله أبويا نمازي جبل فضًلا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة"، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد ومكان الجنازة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية، فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة الفنانة راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

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